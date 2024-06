Le 16 juin 2023, un séisme de magnitude 4,9 secouait la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Un séisme peu ordinaire dans cette région de la France qui a causé des dégâts matériels et psychologiques. L'équipe de 13H est partie à la rencontre de sinistrés qui vivent encore dans des conditions précaires.

Le 16 juin 2023, un séisme de magnitude 4,9 secouait la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Un an après, des villages entiers sont encore très marqués. Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, s'y trouvent des étais de consolidation dans les rues, des bâches sur les toits et des vies en suspens… Les sinistrés du séisme, comme Solène, sollicitée par nos journalistes, sont à bout : "De l'autre côté, on voit la maison qui gondole et qui menace de s'écrouler", explique-t-elle dans le sujet ci-dessus. "Et d'après les experts, tout cela n'est que visuel".

La maison de Solène est classée noir, interdit d'y pénétrer. Alors, avec son mari et ses deux enfants, elle vit dans un mobil-home, dans le jardin, et attend. "On ne connaît même pas un seul chiffrage. On ne sait pas à quoi s'attendre du tout, si on doit détruire, si on doit conserver, on ne sait pas. C'est juste inadmissible", explique-t-elle. "Si mon frère n'avait pas été là pour nous acheter le mobil-home, on ne sait pas où l'on serait", glisse-t-elle, au bord des larmes.

"Pas normal et révoltant"

Le dossier de Maud, une autre habitante, lui, est un peu plus avancé. Mais il comporte des lacunes. Elle ne peut plus vivre dans son habitation. Tout est resté en l'état en attendant que les assurances agissent. "La maison nous manque, on aimerait bien la réintégrer si les assurances ne voulaient bien, mais ce n'est pas le cas", dit-elle à TF1. En attendant, la famille de six personnes vit dans un mobil-home et pourrait bien y rester encore longtemps, un an peut-être. "Rien d'abouti après un an", ajoute-t-elle, exaspérée. "D'après le maître d'œuvre, on a un reste à charge de 33.000 euros. Peut-être qu'on ne pourra pas réparer la maison et faire autre chose, j'en sais rien."

À La Laigne (Charente-Maritime), la moitié seulement des dossiers sont clos. À Cram-Chaban, une seule maison a pu être entièrement réparée. Une situation qui révolte le maire Laurent Renaud qui essaie de faire pression sur les assurances. "C'est pas normal et c'est révoltant", s'exclame-t-il dans le sujet. Un an après le tremblement de terre, rares sont ceux qui peuvent se projeter dans l'avenir.