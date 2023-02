Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce vendredi 24 février

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas louper. Au menu ce vendredi 24 février, l'Ukraine et la communauté internationale redisent leur volonté de contrer la Russie, un an jour pour jour après le début de l'invasion, alors que Moscou a massivement recours à la désinformation en ligne. Deux jours après qu'une professeure a été mortellement poignardée à Saint-Jean-de-Luz, l'auteur présumé de 16 ans a été mis en examen. Dans le volet pédopornographie de l'affaire Palmade, un deuxième homme a été placé en garde à vue. Enfin, chez les Bleues, la capitaine et plusieurs cadres claquent la porte, en désaccord avec leur sélectionneuse, Corinne Diacre.