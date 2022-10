"Un bon début" : un chemin pour se réconcilier avec l'école

À Grenoble, il existe une classe de troisième unique en France. Une équipe de cinéma a suivi Antoine Gentil, professeur et coordinateur du projet "Starter" au lycée professionnel Guynemer, et sa classe durant une année. Chaque rentrée, depuis maintenant dix ans, ce dispositif prend en charge dix élèves dont plus aucun collègue ne veut. Ces élèves sont en grand décrochage scolaire.