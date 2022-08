Un château rasé pour construire un supermarché ?

Le château du XIXe siècle sera bientôt démoli. À sa place, un supermarché flambant neuf va être construit précisément sur son emplacement. Dans la petite commune de 6 000 habitants dans le Nord, la nouvelle divise : "c'est dommage de détruire un monument pour mettre un magasin" ; "c'est dommage qu'il disparaisse, il est là depuis que je suis né" ; "quand j'ai appris la nouvelle, j'étais déçue" ; "moi, ça me ferait plaisir d'avoir ce supermarché parce que je ne suis pas très loin du centre et je peux le faire à pied". Certains habitants ont même lancé une pétition contre la destruction de l'édifice. Environ 3 000 signatures ont été récoltées pour sauver le monument et construire un supermarché ailleurs.