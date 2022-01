VIDÉO - Un club de foot à l'attaque contre l'exclusion en Loire-Atlantique

Leurs sacs et leur énergie sont les bienvenus. "Il y a des personnes qui ont un grand cœur. C'es gens là pourraient être chez eux avec leur famille, leur femme. Mais non, ils viennent là. Ils se promènent dans le froid pour nous aider, nous", apprécie l'un des bénéficiaires. Des rencontres simples et des échanges bienveillants qui animent leur engagement. "C'est une expérience qui restera gravée à jamais. Et on espère faire ça le plus longtemps possible", confie un autre joueur.