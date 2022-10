Granulés de bois : un commerçant a-t-il le droit de les réserver à certains clients ?

Que faire alors ? Il faut contacter d’autres fournisseurs, c’est-à-dire tenter sa chance ailleurs. N’hésitez pas à vous inscrire sur des listes d’attente et patientez le temps que les stocks se reconstituent. Commandez peut-être une plus petite quantité. Ce peut être un peu moins économique, mais vous aurez plus de chances d’être servis.