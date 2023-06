Un immense arc-en-ciel déployé sur l'Arc de Triomphe ?

Quelques clics suffisent à retrouver l'origine de cette séquence. On en retrouve la trace sur Instagram, où elle a été postée le 1er juin où elle a déjà récolté plusieurs dizaines de milliers de likes. La description ne nous donne aucun indice quant à son authenticité, et tend plutôt à laisser croire que la vidéo a été tournée à Paris sans le moindre artifice. "Joyeuse Pride2023 à tout le monde, où que vous soyez 🌈 L'amour c'est l'amour, vous êtes beaux, et je suis si fière de vivre dans un monde où nous nous battons pour que chacun puisse vivre sa vie exactement comme il est 😘." Le tout accompagné du mot-clé "#marchedesfiertés" et d'un message de remerciement à un duo de frères et sœurs, "pour leur aide pour cette installation".

Lorsque l'on s'intéresse au profil de l'auteur, un certain Ian Padgham, on découvre toutefois rapidement que ces images sont le fruit d'un travail numérique. L'intéressé se présente en effet comme "artiste vidéo", d'origine californienne et basé en France, à Bordeaux plus précisément.