VIDEO - "Un jour, ils ne viendront plus" : les ras-le-bol des pompiers de plus en plus pris pour cible

En 2023, 1074 agressions de pompiers ont été recensées, soit trois par jour. Vendredi soir, après une nouvelle attaque lors d'une intervention à Mantes-la-Jolie, une équipe a décidé de répliquer. La profession ne comprend pas comment elle est devenue une cible au fil des années.

La scène s'est déroulée vendredi soir dans un quartier de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Alors qu'ils intervenaient pour un feu de poubelle, des pompiers ont une nouvelle fois été pris à partie. Excédés d'être pris pour cible, ces derniers ont décidé de répliquer et se sont lancés à la poursuite d'un de leurs agresseurs jusqu'au pied des barres d'immeubles. Dans sa course, l'un d'eux a même chuté.

L'agression de trop ? Il y parait alors que, dans ce quartier, les habitants décrivent des dégradations, des feux de voitures, de poubelles et des caillassages de camions quasi quotidiens. "S'il y a un feu, ils ne viennent pas tout de suite et la première chose qu'ils demandent c'est : est-ce qu'il y a des jeunes autour ?", témoigne l'une d'eux dans le reportage en tête de cet article, comprenant qu'"ils ne veulent pas se mettent en danger". Un second abonde : "ils viennent sauver des gens et ils se font agresser, un jour ils ne viendront plus."

Si les agressions de pompiers se produisent dans les cités ou dans les grandes villes, cela arrive aussi en pleine campagne. C'est notamment ce qui est arrivé en juillet 2023, lorsqu'un pompier volontaire est parti porter secours à un habitant d'un petit village de Lozère. L'intervention a dégénéré. "Il se pointe vers moi un revolver à la main et me demande de me mettre à genou", témoigne l'adjudant chef Joselito Torroja, sapeur-pompier volontaire à Saint-Chely-d'Apcher, précisant qu'il a "répondu que non". Et de poursuivre : "et il m'a tiré dessus". Si l'arme était factice et que le pompier n'a finalement pas été blessé, le traumatisme, lui, est bien réel.

A titre de repère, sur l'année 2023, 1074 agressions de pompiers ont été recensées, soit trois par jour et autant que l'année précédente. Pour rappel, agresser un pompier et l'empêcher d'accomplir sa mission est passible de dix ans de prison et de 150.000 euros d'amende.