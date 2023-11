VIDÉO - Kangourou guitariste, oiseau boule de neige... Ces photos d'animaux sont les plus drôles de 2023

Le photographe australien Jason Moore a remporté le Comedy wildlife photography awards pour sa photo d'un kangourou qui semble faire du Air Guitar. Un Français a également été primé pour sa photo d'un oiseau dans une boule de neige, en Norvège.

Choisir le gagnant a dû être difficile : renards, babouins, girafes et autres manchots rivalisaient de grimaces et de cascades dans le Comedy wildlife photography awards, qui récompense chaque année depuis 2015 la photo animalière la plus drôle.

Le premier prix, décerné jeudi, est revenu au photographe australien Jason Moore pour sa photo d'un kangourou qui fait du Air Guitar. "J'ai pris 40 ou 50 photos des kangourous" ce jour-là avant de découvrir la pose amusante, a raconté le lauréat. Il a remporté du matériel de photographie ainsi qu'un safari.

Un Français récompensé pour un oiseau dans une boule de neige

Un Français, Jacques Poulard, a également été primé pour sa photo d'une grouse, à Spitzberg en Norvège, qui ressemble plus à "une boule de neige avec des yeux" qu'à un oiseau.

Peut-être plus hilarant encore, le concours a également élu la plus vidéo animalière la plus drôle de 2023 : une vidéo prise par Lily Bernau en Antarctique, d'un manchot qui s'approche de l'eau mais fait demi-tour comme s'il faisait trop froid pour faire trempette. Les photos et la vidéo sont à retrouver dans la chronique de Coralie Dioum en tête d'article.

Le concours reverse chaque année 10% de ses bénéfices à une association de protection de l'environnement. Cette année, c'est l'association britannique Whitley Fund for Nature qui a été choisie.