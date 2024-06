En France, on a l'impression que nos villes sont constamment en travaux et qu'on voit pulluler des chantiers partout. À chaque fois, ce sont des paris sur le long terme pour améliorer le quotidien, mais cela crée beaucoup de nuisances. Exemple à Montpellier, où les chantiers sont légion.

Dans tous les quartiers, c'est le même orchestre. À Montpellier (Hérault), les travaux sont littéralement partout depuis bientôt trois ans. D'immenses chantiers de métamorphose lancés en même temps, comme par exemple la création d'une place prévue fin 2025. La ville présente le projet avec un modèle en trois dimensions à l'appui et musique entrainante. "Ce n'est pas une impression, c'est le bazar ! Ce n'est pas facile tous les jours", déplore un passant.

Un pari sur l'avenir

Autre chantier, une nouvelle ligne de tramways le long d'une avenue de la ville. Un des restaurants est encerclé par les travaux. Des rails, des barrières, de quoi faire fuir les clients. "Il faut quand même avoir un peu envie de nous voir. J'ai perdu beaucoup de clients qui venaient en scooter ou en voiture… Économiquement, ce n'est pas viable", témoigne Nina Genique, gérante du restaurant "Ori Panzerotti". Le centre-ville de Montpellier n'y échappe pas non plus, coût total des travaux : 450 millions d'euros, le prix d'un pari sur l'avenir.

"C'est vrai que là, on est dans un moment que j'appelle le plateau haut des travaux. C'est un mauvais moment à passer mais c'est un mieux. On peut aussi laisser les choses se dégrader et alors à la fin, qu'est-ce qu'ils font les gens ? En silence, ils s'en vont", argumente Mickaël Delafosse, maire PS de Montpellier.

D'autres grandes villes ont déjà vécu cette transformation. C'est le cas à Bordeaux (Gironde). Jusqu'en 2009, les quais étaient un quartier portuaire rempli de hangars, dix ans de travaux de rénovation ont été nécessaires. Le même endroit est aujourd'hui totalement piéton. Beaucoup de touristes s'y rendent, notamment au miroir d'eau. Il est aujourd'hui devenu une attraction à la renommée internationale.

Moderniser les villes pour les rendre plus attractives. Bordeaux compte aujourd'hui 260.000 habitants, c'est 20% de plus qu'il y a 20 ans.