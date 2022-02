Un navire-usine rejette des tonnes de poissons morts dans l'Atlantique

Le responsable, le voici : le Margiris, deuxième plus gros chalutier du monde, un bateau usine, 142 mètres, capable de pêcher plus de 250 tonnes de poissons par jour. Son arme : ce filet de 600 mètres de long, qui emporte tout sur son passage. Et regardez, en comparaison, le plus grand mammifère marin, une baleine bleue apparaît minuscule.