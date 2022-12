Un Noël chez la famille Rocotillon

En bas de l'escalier, le meilleur moment de l'année attend la famille Recotillon. Mais quelques heures plus tôt, le programme était chargé pour Wilfried et ses filles. Il ne faut pas perdre de temps. Dans cette maison des Deux-Sèvres, le père Noël arrive très tôt dans la soirée en général. Alors très vite, il faut monter à l'étage pour tenter de l'apercevoir.

Et il n'y a pas que Thaïs qui l'attend. "Nous on aime bien aussi ouvrir les cadeaux. On a toujours cette magie de Noël qu'on aime bien chaque année", lance Angie.