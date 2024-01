Un nouveau travail, un concours, du sport : les résolutions qui vont faire pétiller 2024

Sans parler de résolutions qu'on ne tient jamais, on peut avoir des envies, des projets ou encore des souhaits pour 2024. Notre équipe vous a sondée ce lundi matin à Marseille.

Dès le réveil, 2024 commence avec le sourire et le premier café de l'année. Pour certains, 2024 démarre tôt avec, déjà, des objectifs.

Changer de travail, ouvrir son magasin, passer un concours

Dans la vidéo en tête de cet article, l'objectif d'un adolescent est de rivaliser avec sa mère sur de la course longue distance. Pas de temps à perdre, car cette année rime avec projets : changer de travail, ouvrir une boulangerie, passer le concours de prof de lettres... 2024, un chiffre qui vous portera peut-être bonheur.

Un photographe, interrogé dans le reportage du 13H de TF1, capture les tout premiers souvenirs de l'année. Pour les plus courageux, les défis n'attendent pas, un grand saut dans une eau à quinze degrés avant une année bien chargée. "On avait envie de faire ça pour démarrer l'année, ensemble, et puis kiffer, profiter", sourit une baigneuse. Top départ donc, il ne vous reste plus qu'à plonger en 2024.