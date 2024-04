VIDÉO - Un pigeon égaré retrouve son colombier d’origine après plus de 7 ans

Sept ans après une compétition, un pigeon de l'Ain est revenu dans son nid d'origine. Son éleveur pense qu'il est resté dans un autre élevage pendant toutes ces années sans pour autant oublier le chemin de chez lui.

Il vaut mieux tard que jamais. Cet adage pourrait facilement s'appliquer à Gilbert Mélanie, éleveur de pigeons à Amayé-sur-Orne dans l'Ain. Ce colombophile a depuis longtemps l’habitude de participer des concours de vitesse avec ses pigeons. Lâchés à plusieurs kilomètres de leur colombier, les oiseaux doivent lors de l’opération rejoindre le plus rapidement possible leur colombier. Si le processus fait appel aux compétences de géolocalisation encore mystérieuses des volatiles, il arrive que certains d’entre eux s’égarent. C'est ce qui est arrivé à un des oiseaux de M. Mélanie. Pourtant, il y a quelques jours, celui-ci a eu la surprise de revoir se percher chez lui un pigeon amaigri qu’il a reconnu.

"Je me suis posé la question. C’est bizarre, il se comportait comme s’il était né ici", raconte Gilbert, à notre équipe (dans la vidéo en tête de cet article), qui a rapidement pu examiner le nouvel arrivant.

Un retour imprévisible partiellement explicable

L’animal bagué 060683 est un Barbry-Lemmens né en 2013 et est réputé pour être un bon pigeon voyageur. Lancé lors d’une course en 2016 à Poitiers, il lui aura fallu plus de sept ans pour revenir au bercail. L’éleveur a également remarqué une seconde bague sur la patte du volatile, confirmant d’après lui que le pigeon aurait été hébergé dans un autre colombier dans l’Ain à Oyonnax. Il aurait par la suite décidé de retrouver son nid d'origine en parcourant plus de 360 kilomètres à la force de ses plumes.