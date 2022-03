VIDÉO - Sous Notre-Dame, la découverte exceptionnelle d'un sarcophage quasi-intact

Il vient d'être retrouvé sous la nef de Notre-Dame de Paris. Ce sarcophage en plomb daterait du XIVᵉ siècle et, c'est incroyable, il est quasi-intact. Les archéologues ont retrouvé des traces de tissu, et même des traces de végétaux. "Le fait que ces restes de végétaux soient encore là, présage d'une excellente qualité de conservation du défunt, comme de ses habits et éventuellement des objets qui lui sont associés", explique Christophe Besnier, archéologue. Ce pourrait être la sépulture d'un haut dignitaire.