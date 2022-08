Un saut de l'ange à 75 ans !

Et Jean-Michel n'est pas du genre à se dégonfler. Il prend une dernière inspiration et il s'élance. Certes, à cause du vent, le plongeon cette fois n'est pas parfait. Mais l'entrée dans l'eau à 75 kilomètres-heures s'est bien passée. Au pied du rocher de la Galère, Jean-Michel peut être fier. Il vient de devenir officiellement le plongeur de haut vol le plus âgé du monde.