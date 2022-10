Un vent nauséabond à Tarascon

Sur les étals, du basilic, des melons frais ou même du poulet rôti, mais rien n'y fait, ça sent très mauvais dans le quartier. La raison, les rejets pestilentiels d'une usine de pâtes à papier et les effluves qui s'échappent d'un centre de compostage juste à côté. À Tarascon, chacun décrit l'odeur à sa manière. "Ça sent un peu les œufs pourris" ; "les choux pourris" ; "le fumier" ; "de l'huile usagée", se plaignent les habitants.