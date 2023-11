VIDÉO - Sauvés par leur perroquet : les propriétaires de Baby racontent leur étonnante histoire

Un perroquet plus fort qu'un détecteur de fumée ! A Lannilis, dans le Finistère, les exploits de Baby ont fait le tour de la commune. Le jeune perroquet de 6 ans, dont la vidéo de TF1 ci-dessus vous fait entendre la voix quasi-humaine, a sauvé ses propriétaires d'un probable incendie. "Il était 5 heures du matin et Baby s’est mis à tousser et à nous dire : ‘Oh ! C’est chaud, c’est chaud !’, relate la propriétaire de l'animal. L'animal ne parle pas la nuit, de quoi alerter le couple. "En fait, Baby nous prévenait qu’il y avait quelque chose d’anormale qui se passait", poursuit-elle.

Le week-end dernier, après le passage de la tempête Ciarán, tous les appareils électriques de la maison étaient débranchés… à l’exception du lave-vaisselle. "Il y avait peut-être une surtension, un truc comme ça", explique la propriétaire. Alerté par l'animal, le couple contacte alors les pompiers. "Si Baby n’avait pas été là, on se serait peut-être endormi avec tout ce gaz et ces odeurs de brûlure dans le salon. Et si on ne s’était pas réveillé… bah peut-être qu’on ne serait plus là aujourd’hui. Donc, merci à Baby. C’est un vrai héros !", raconte la propriétaire.