Une application, un délit d'alcoolémie, mais pas d'interdiction le dimanche : les pistes du gouvernement pour la chasse

Les chasseurs à l'affut du gouvernement. Après plusieurs mois de consultations, Matignon va dévoiler lundi ses annonces concernant la chasse, en vue de mieux sécuriser la pratique pour réduire le nombre d'accidents. Au cœur des débats : une interdiction dominicale, qui semble désormais écartée.

C'est en tout cas ce que plusieurs sources ayant participé aux discussions ont fait remonter à l'AFP. "Le dimanche sans chasse, c'est non ! Ça n'aura pas lieu et ça n'a jamais vraiment été d'actualité, le président Macron a été très clair en avril dans sa lettre d'information aux chasseurs : on ne touchera pas aux samedi et aux dimanche chassés", a assuré jeudi Thierry Coste, conseiller politique des chasseurs, à l'AFP.