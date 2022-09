Une commune doit-elle obligatoirement proposer un service d’enlèvement des encombrants ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions sur le plateau de Gilles Bouleau.

Une commune doit-elle obligatoirement proposer un service d’enlèvement des encombrants ?

Non, elle n’est pas obligée de venir les chercher à votre porte. "Sa seule obligation, c’est de vous proposer une solution pour vous en débarrasser", nous explique Nicolas Garnier, délégué général de l’association Amorce, qui accompagne les collectivités territoriales dans la gestion de leurs déchets. Et généralement, ça passe par une déchetterie communale : vous devez vous déplacer pour jeter vos déchets volumineux. "Pour les collectivités, c’est la solution la moins onéreuse, mais pour vous, ce n’est pas forcément la plus pratique."