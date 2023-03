Une coupe de cheveux... pour dix euros !

Paul est en reconversion professionnelle. Il ne voit qu’une seule contrainte : le temps. "On met beaucoup plus de temps que les professionnels, que les gens qui ont de l’expérience. Donc, forcément, il faut avoir son après-midi", explique-t-il. En plus, la directrice rassure : "On est toujours derrière eux. On est là pour rattraper. On ne laisse jamais sortir une cliente mécontente". Et à l’appréciation des professeurs s’ajoute le sourire des clientes, précieuse source d’encouragement dans le parcours de ces apprentis.