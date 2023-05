VIDÉO - "Une excellente nouvelle" : deux vaccins contre la grippe aviaire attendus avec impatience par les éleveurs

Depuis début mai, le virus refait surface dans le Sud-Ouest. L'impression d'un cauchemar sans fin. "C'est toujours un traumatisme aussi grand. On n'en peut plus, comme tous les producteurs qui sont concernés, tous ceux qui sont dans ces zones réglementées. Si on comprend tous ces dispositifs, pour protéger, c'est toujours un sacrifice pour nous que de devoir abattre ses animaux", explique une éleveuse.

La validation ce jeudi de deux vaccins, qui sont jugés efficaces par le ministère de l'Agriculture, redonne un peu d'espoir. "C'est une excellente nouvelle. Tous les maillons de la filière ont investi énormément pour améliorer la sécurité sanitaire. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est au bout de ce que l'on peut faire. Donc il nous faut quelque chose en plus et pour moi, ce quelque chose en plus, c'est le vaccin", ajoute la professionnelle. Les autorités tablent sur octobre pour lancer la vaccination.