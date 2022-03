"Une horreur" : mais où est passé le célèbre rayon vert de la cathédrale de Strasbourg ?

C’en est peut-être fini du célèbre rayon vert de la cathédrale de Strasbourg. Deux fois par an, au moment des équinoxes, un Christ en pierre situé à l’intérieur de la bâtisse est recouvert d’un étonnant voile de couleur verte. Rien de miraculeux mais un simple phénomène optique : le soleil traversait l’un des vitraux pour produire le fameux rayon. Mais de récents travaux de restauration ont purement et simplement effacé toute magie, au grand dam des fidèles de la cathédrale et de la population.

"Ne m’en parlez pas, c’est une horreur !", déclare, furieux, un habitué des lieux, dans la vidéo en tête de cet article. "C'est triste, ils auraient pu le garder. C’était rigolo et les touristes venaient", déplore à son tour une habitante. Ce n’est pas un hasard si la restauration a débuté juste avant l’équinoxe de printemps, à la demande des administrateurs de l'édifice. L’Église a toujours considéré ce rayon comme un "hasard", un non-évènement qui prenait beaucoup trop d’ampleur à ses yeux. Ce qui n'a pas empêché les interprétations symboliques et mystiques variées, régulièrement contredites par le clergé.