VIDÉO - "C'est le héros de mon fils" : une mère parvient à réanimer son bébé, guidé par un pompier par téléphone

La santé de Ryan est encore fragile, mais ce nourrisson revient de loin. Il y a quelques semaines, sa mère l'a découvert "tout bleu" dans son lit. "En passant devant son lit, je m'aperçois qu'il est tout bleu, je le touche, il est tout froid, et panique à bord, je me dis 'ça y est mon fils est mort'", raconte Caroline Deswel, mère de l'enfant.

Elle compose alors le 18, un pompier de la caserne de l'Oise décroche et la guide le temps que les secouristes arrivent. Il commence par lui faire faire un bouche-à-bouche, sans succès. Il lui indique alors les étapes à suivre pour réaliser un massage cardiaque. "C'est une chance sur deux, soit je l'écoute et mon fils peut revenir, soit je ne l'écoute pas, je panique et mon fils meurt", se souvient-elle.