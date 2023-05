VIDÉO - Une roulotte transformée... en resto ambulant parcourt l'Alsace

Il propose ces balades à travers les champs et le long des façades à colombages. Dans le village, les habitants n'ont pas vraiment l'habitude de voir un restaurant trotté : "C'est quelque chose de magnifique, on peut manger en se promenant". Après une heure et demie, le déjeuner touche à sa fin et certains maîtrisent enfin le service en roulotte. On sert le champagne, sans en perdre une goutte.