VIDÉO - Une tortue rare choisit une plage de l'Hérault pour pondre ses œufs

Un événement à la fois rare, émouvant et surprenant ! Une tortue marine de l'espèce protégée Caouanne a été observée le 9 juillet dernier en train de pondre sur une plage de Marseillan, dans l’Hérault. Également appelée Caretta Caretta, cette tortue, protégée car menacée, peut dépasser un mètre de long et pond une centaine d’œufs. Présente au large des côtes françaises, la tortue adulte Caouanne n'a pas l'habitude de venir pondre sur nos plages. Habituellement, on l'observe en Méditerranée centrale et orientale, plutôt en Grèce, Turquie, Libye ou Chypre ou plus récemment en Italie et Espagne.