Union européenne : la fin de l'impunité en ligne

L'Union européenne souhaite que ces messages soient rapidement supprimés dès qu'ils sont signalés. Cela passe par le renforcement des équipes de contrôle et la suppression des auteurs de ces publications. L'UE veut aussi qu'il y ait moins de produits de contrefaçon vendus en ligne, et plus d'objets illicites, car déjà interdits de vente physique.