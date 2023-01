Urgences de Pontoise : un "accord" trouvé pour sortir de la crise

Selon un communiqué de l'UNSA santé sociaux public et privé, qui a soutenu le mouvement, "un accord autour d'un nouveau projet médical et paramédical" a été trouvé et devrait être déployé dans les semaines à venir. Au total, "trois postes paramédicaux", un de jour et deux de nuit, ainsi qu'"un poste administratif", sont créés, a détaillé le service communication de l'hôpital Novo, dont dépendent les urgences.