Vacances : à chacun son jeu de plage !

Un succès qui repose sur de très petits prix. Un vacancier parle d'une boutique de bord de mer, comme celle de Quitterie Darriau. À cette période, la gérante mise tout sur les jeux de plage, qui représentent 40% de son chiffre d'affaires. Et elle ne le cache pas, son business est très rentable. À un tel prix il n’y a pas de secret, ces jeux-là ont été fabriqués en grande quantité, de l'autre côté du globe, en Chine. Comme 75% des jouets que vous achetez l'été. Parmi eux, le grand gagnant, indétrônable dans les chiffres de vente : le seau de plage. Plus de 550 000 vendus chaque été, et ça n'a pas changé depuis les années 70. Si les jeux de plage n'ont pas connu de grandes révolutions ces cinquante dernières années, certains acteurs tentent malgré tout de concurrencer le marché.