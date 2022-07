Vacances au camping : les uns chassent les autres !

Le temps de dire au revoir à un client, son remplaçant débarque déjà. Dans le camping 4 étoiles "Tikayan Les Cigales" à Le Muy dans le Var, une course contre la montre a commencé samedi matin. Le personnel a dû s'occuper de 215 départs et 230 arrivées ce jour-là. C'est la plus importante de la saison. "Il faut être plus rapide que d'habitudes. Là vraiment être directe, donner clairement les informations et ne pas perdre de temps pour ne pas faire patienter au maximum les personnes", indique la réceptionniste Cynthia Plede.