Vacances : comment voyager léger ?

Neuf millions de sacs sont vendus chaque année dans l'Hexagone. Un tiers des acheteurs privilégient le poids à l'aspect esthétique. Alors, ce fabricant de bagages s'apprête à commercialiser un bagage poids plume. "On a de plus en plus envie de voyager malin et léger", explique Sébastien Valette, le directeur général vente de Lipault.