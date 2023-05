VIDÉO - Vacances d’été : pourquoi les réservations explosent pour la dernière semaine d'août

Plus largement, cet engouement représente une aubaine pour tous les professionnels du tourisme. Le centre nautique finistérien de Sainte-Marine, également dans le Finistère, est habituellement fermé fin août. Mais cette année, il a décidé de rester ouvert. "La longue saison s'annonce bien ! Cette année, on va avoir la chance d'avoir une semaine en plus", se réjouit son directeur, Nicolas Roux. "Cela permet plus de chiffres d'affaires, et surtout des contrats plus longs pour nos saisonniers, qui vont pousser jusqu'à la rentrée."

La tendance se confirme aussi dans les transports : par rapport à l'an passé, la SNCF compte plus de billets vendus pour les derniers jours de l'été. Et à la gare de Marseille Saint-Charles, les passants sont nombreux à prévoir d'ores et déjà de partir la dernière semaine d'août. "Les billets sont en général moins chers à cette période-là", note un voyageur dans la vidéo en tête d'article. Face à l'affluence, n'hésitez donc pas à réserver vite pour la fin de l'été, avant que les prix ne s'envolent.