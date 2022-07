Vacances d'été : pourquoi une telle affluence en juillet ?

Les premiers vacanciers viennent d'arriver sur la promenade d'Arcachon. Contrairement aux années précédentes, certains n'ont pas attendu le mois d'août. "C'est la première année où on part en juillet pour tester tout simplement, pour voir comment ça se passait. Et puis finalement, on est agréablement surpris, on est très content", confie un couple.