Vacances de la Toussaint : comment connaître en temps réel les disponibilités en carburants sur les autoroutes ?

"Les stations-services sur les autoroutes et les routes nationales les plus fréquentées dans le cadre des départs en vacances seront desservies en priorité", ont également indiqué ce vendredi les ministres Agnès Pannier-Runacher (Transition énergétique) et Clément Beaune (Transports). Des camions-citernes du ministère des Armées vont aussi être mobilisés "pour soulager les systèmes logistiques dans les zones les plus tendues", confirment-ils.