Vacances de Noël : ces familles qui choisissent le camping d'hiver

Il est 11 h 30, c'est l'heure des arrivées au camping. Et qu'importe la météo, car c'est aussi l'heure de l'apéro. Et comme Willy reçoit toute sa famille, ils vont pouvoir tous savourer le plaisir simple de se retrouver. "On est en vacances, on en profite et on est heureux !", rapporte-t-il.