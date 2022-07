Vacances en liberté : la mode des vans

Passer la nuit au bord de la mer en Corse, c'est compliqué en camping-car dont les aires de stationnement sont strictement réglementées. Mais l'aventure est jouable en van. À la fois moyen de transport et lieu de couchage, les camionnettes aménagées ont le vent en poupe. La liberté qu'elles proposent inspire de plus en plus de familles. C'est le cas de Célia, Jimmy et leurs deux enfants.