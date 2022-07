VIDÉO - Comment éviter de se faire cambrioler pendant les vacances ?

Un fléau. S'ils ont lieu toute l'année, les cambriolages ont tendance à se multiplier en été, alors que les Français quittent leur domicile pour partir en vacances. Comment éviter d'en être victime ? Et comment réagir si tel était le cas ?

Le premier conseil qui paraît évident quand on ne veut pas se faire voler, c'est de ne pas mettre les clés sous le paillasson. Il faudra aussi bien fermer les portes et les fenêtres même pour une course de courte durée en pleine journée et plus encore si vous vivez en ville, s'il y a des échafaudages ou des travaux.