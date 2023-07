Vacances : l'indémodable pastille Vichy prisée par les touristes

On pourrait la reconnaître entre mille : blanche, 2,4 cm, et une mythique forme octogonale. La pastille de Vichy (Allier) est l'indémodable vedette de la ville thermale. C'est une gourmandise indispensable aussi pour les touristes de passage. La pastille est ici photographiée comme un monument, et déclinée sous toutes ses formes : en mug kitsch, brodée sur une serviette, ou dans un style plus pop. On en trouve même pour les amateurs de tisane.