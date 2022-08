Vacances : le dépaysement près de chez soi

Partir en vacances près de chez soi, c'est aussi une tendance en Auvergne. Paul et son frère ont convaincu leurs grands-parents de revenir dans leur camping préféré. Situé à moins de deux heures de route depuis Saint-Étienne, un trajet idéal pour les petits-enfants. Et quand on dépense moins en carburant, on peut davantage se faire plaisir. Une petite cagnotte pour devenir expert en salto et garder ainsi d'excellents souvenirs de ce séjour en Auvergne.