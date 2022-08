Vacances : les anges gardiens de la montagne

Leur quotidien, c'est aussi l'attente. Entre deux missions, il faut toujours garder la forme et être prêt à partir. L'équipement d'urgence aussi doit être prêt. "Un sac pour perfuser et ventiler un patient qui en a besoin, un sac pour réanimer avec un échographe et un respirateur en cas d'intubation et enfin un scope... C'est une ambulance volante en trois sacs", nous montre le Dr Amaury Serruys, médecin urgentiste en Savoie.