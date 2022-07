Vacances : les touristes font-ils trop de bruit ?

La tension entre riverains et commerçants est permanente. Le gérant du restaurant a même reçu un appel de la police municipale pour confirmer qu'il a bien l'autorisation pour les concerts parce qu'il y a eu un voisin qui s'est plaint. Pourtant, la fête n'a commencé que 17 minutes. Une situation qui agace les professionnels. Aussi, ils sont plus de 500 à s'être regroupés au sein d'un collectif. Objectif : obtenir un assouplissement de cette réglementation. Aujourd'hui, elle interdit l'organisation des soirées musicales au-delà de 23h et pas plus de trois fois par semaine.