Vacances : partir coûte que coûte ?

Si aucune solution de substitution ne vous convient, il est toujours possible de partir à côté de chez vous. C'est ce que propose le site internet Staycation. Le principe est simple : des centaines d'hôtels de prestige vendent leurs chambres qui n'ont pas trouvé preneurs à prix cassé. À l'approche des vacances, le concept séduit de plus en plus de monde.

"On a vu une augmentation de l'ordre de 30% des réservations de semaine en semaine, puisque les gens sont bloqués, ne savent plus comment partir. (...) Ils se disent qu'ils peuvent faire quelque chose de super sympa près de chez eux", affirme Mathieu Dugast, cofondateur du site. Mais il vous faudra tout de même être réactif, car ces offres se font en dernière minute et les places partent très vite en ce moment.