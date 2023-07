VIDÉO - "Vacances réservées aux adultes" : très populaire à l'étranger, le concept des campings sans enfants se développe en France

Wouter Giesbert, le propriétaire de "La Brouquère" acceptait aussi les mineurs au début de son activité, mais les campeurs réclamaient toujours plus de tranquillité. "C'est légal, on a le droit. Il faut juste informer les clientèles correctement et à l'avance", assure-t-il. Dans les allées, pas de bruit, on chuchote presque pour ne pas perturber son voisin. "Je me suis occupé de mes enfants pendant 20 ans, maintenant, ils sont adultes, ils sont grands donc c'est fini, je veux du calme", s'amuse un des résidents du camping.