VIDÉO - Vacances scolaires : la fin des trois zones, mieux pour les élèves, pas pour le tourisme

La fin des trois zones de vacances fait débat au sein de la commission dédiée au calendrier scolaire. Cette évolution permettrait une alternance entre sept semaines de classe et deux semaines de vacances, un rythme optimal pour les élèves. Du côté des professionnels du tourisme, on met en garde face au risque de surfréquentation.

Pour le moment, rien n'est acté, mais l’idée fait doucement son chemin. En effet, le passage de trois à deux zones de vacances fait actuellement l’objet de discussions au sein d'une commission chargée d’examiner les calendriers scolaires. Mise en place à la demande de la Fédération des parents d’élèves (FCPE), elle regroupe des associations de parents, des syndicats d'enseignants et des élus. Une majorité de ses membres seraient favorables à deux zones au lieu de trois, rapportent Les Echos.

"La majorité des participants veut un meilleur équilibre pour les rythmes des enfants et éviter les déséquilibres actuels, avec tantôt cinq semaines de cours entre deux périodes de vacances, tantôt onze semaines", écrit le journal économique. En passant de trois à deux zones, cela permettrait une alternance entre sept semaines de classe et deux semaines de vacances, un rythme optimal pour la santé et le bien-être des enfants, avancent les spécialistes.

Cette influence supplémentaire générerait des problématiques sur les routes et provoquerait un renchérissement des locations touristiques Alexandre Maulin, président des Domaines skiables de France

Les professionnels du tourisme sont eux partisans d’un statu quo et fixent des lignes rouges : les deux zones ne devront pas se chevaucher et s'étaler sur un mois. "Si deux zones venaient à se chevaucher, ça ferait seulement une forte concentration sur trois semaines au lieu de quatre. Ce qui aurait des effets beaucoup plus néfastes, parce qu’il y aurait plus d’influence par semaine", souligne sur LCI Alexandre Maulin, président des Domaines skiables de France, dans la vidéo.

Selon lui, "cette influence supplémentaire générerait des problématiques sur les routes et provoquerait un renchérissement des locations touristiques". Se pose aussi la question des vacances d’été. "Il y a trop de vacances", estimait, en août dernier, Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat souhaite que les élèves "qui en ont besoin" puissent rentrer à l'école "dès le 20 août". Fin juin, il a d'ailleurs demandé au gouvernement de travailler à une refonte des vacances d'été et du temps scolaire sur l'année.