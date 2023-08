VIDÉO - Voitures à grande vitesse, radars, caméras… Avec les gendarmes qui contrôlent les autoroutes

Présence dissuasive, radars, contrôles aléatoires et pesées des véhicules. L'été, sur l'autoroute A63, les moyens d'action des gendarmes sont nombreux. TF1 les a suivis sur une portion de cette voie qui relie l'agglomération bordelaise à la frontière espagnole empruntée par plus de 4 millions d'automobilistes en juillet et en août.

L'Alpine A110 est la dernière arme de ces gendarmes pour lutter contre les conduites à risques. "Vous avez été contrôlés à la vitesse monsieur, 150km/h pour 110" explique un gendarme à un automobiliste. Comme le prévoit la loi, un dépistage d'alcoolémie est effectué. Et pour cause, sur les autoroutes, un accident sur quatre est causé par la consommation d'alcool, de drogues ou de médicament.

Cet automobiliste est à la limite : il est contrôlé avec 0.4g d'alcool par litre de sang pour un taux autorisé de 0.5g par litre. Les gendarmes le laissent donc repartir avec une verbalisation seulement pour avoir conduit au-delà de la vitesse autorisée.