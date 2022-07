Vacances : toujours un souvenir dans la valise

Pour les autres ou pour soi, certains préfèrent acheter des souvenirs qui restent. On se détend aussi en dégustant avant d'acheter. Dans une conserverie, les produits phares ce sont les tartines à deux poissons pour l'apéritif. "On ouvre la boîte. Ensuite, on garnit son petit toast de pain ou son blinis et voilà ! L'apéro est fait", explique Anita Poisson, conseillère de vente. Cela permet de garder des saveurs de vacances encore pour quelques semaines pour revenir en douceur à notre vie quotidienne.