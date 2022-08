Vacances, un premier bilan prometteur

Dans ce camping, on est complet tout l'été. En juillet, aucun emplacement ne s'est retrouvé sans occupant. Et août s'annonce tout aussi réjouissant selon le gérant. Plus 15 à 20% de réservation par rapport à l'année dernière. Cette famille belge vient ici pour la première fois. Une chose est sûre, elle reviendra. "Plus convivial, il y a plus d'espace et de liberté d'action. Nous, ce qu'on aime, c'est la nature et on la sent plus vraie ici en tout cas", lance la mère de famille.