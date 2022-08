Vacanciers : un traumatisme toujours présent

Se dire au revoir, se serrer dans les bras, encore une fois, les larmes aux yeux. Ensemble, ces vacanciers italiens ont vu l'orage ravager leur camping. Parmi eux, Gratziela, une dame âgée de 80 ans. Cela fait 44 ans qu'elle vient chaque été en famille dans ce camping. Mais elle n'est pas sûre d'avoir la force et le courage de revenir l'été prochain. Cette dernière reste traumatisée par les images de l'orage. Avec sa fille et ses petits-enfants, ils étaient dans la caravane et tout autour d’eux, les arbres tombaient.