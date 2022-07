Vague de chaleur : des dispositifs de surveillance pour nos aînés

Depuis le mois dernier, à chaque épisode de forte chaleur, les appels s'enchaînent. Prendre des nouvelles, prodiguer des conseils et surtout rassurer. Les personnes âgées et isolées sont les plus visées par cette démarche. Dans la commune d'Obernai (Bas-Rhin), une centaine de personnes se sont inscrites sur les listes de la mairie. C'est le cas de Guillaume Boeringer. À 81 ans, il vit seul à domicile. Pour lui, les appels sont une sécurité en cas de canicule.