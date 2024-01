VIDÉO - Épisode de froid : l'hébergement d'urgence, un bref répit pour les sans-abris face aux températures glaciales

Face à la vague de froid qui touche la France cette semaine, les associations se mobilisent pour venir en aide aux sans-abris. À Montreuil (Seine-Saint-Denis) une quarantaine de personnes, dont des familles avec enfants, ont pu trouver refuge dans un gymnase aménagé en centre d'hébergement.

Un repas chaud, un café, un toit et un peu de répit. Alors que le mercure chute brutalement cette semaine en France, onze familles ont pu dormir mardi soir dans un gymnase de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. L’infrastructure a été transformée en centre d’hébergement dans le cadre du plan grand froid, permettant à 40 personnes au total de passer la nuit à l'abri. "Nous sommes ravis de dormir au chaud aujourd’hui", se réjouit l’un des bénéficiaires, un homme venu de Côte d’Ivoire, dans le reportage de "Bonjour ! La Matinale TF1", à retrouver en tête d’article.

Sur l’ensemble du gymnase, des dizaines de lits de camps ont été installés. "Les personnes sont orientées par le 115 : quand elles arrivent, on vérifie qu’elles ont bien le SMS d’orientation, qu’elles sont sur la liste, et ensuite on les accueille", détaille Marthe Yonh, directrice de la branche hébergements 93, 94 et 95 de l’association Cités Caritas.

Les températures glaciales mettent à très rude épreuve les personnes sans abri, et le froid aurait déjà fait plusieurs victimes. Une femme sans domicile fixe d’une soixantaine d’années a été retrouvée morte mardi matin sous sa couverture dans une rue de Carpentras, dans le Vaucluse. La cause de son décès, probablement lié au froid, doit toutefois être confirmée par une autopsie. Dans les Hauts-de-Seine, le corps sans vie d’un homme de 69 ans a également été découvert dans une cave de Boulogne-Billancourt, où le sexagénaire avait trouvé refuge, relate Le Parisien. Si une autopsie doit là aussi confirmer l’origine de son décès, il est fort probable que le mercure soit en cause.

Pour éviter ces drames, le gouvernement a annoncé l’ouverture de 10.000 places d’hébergement d’urgence supplémentaires, portant à 213.000 le nombre total de places disponibles. Des crédits additionnels de 120 millions d'euros doivent aussi être engagés, notamment pour accueillir des femmes et des enfants à la rue, évalués à près de 3000 par l'Unicef et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS). Les préfectures et les associations restent mobilisées, alors que le froid glacial se maintient sur une large partie du pays. Ce mercredi, sept départements resteront en vigilance orange pour neige et verglas : la Manche, le Calvados, l'Orne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, les Yvelines et l'Essonne.